Использование активов РФ: дело сдвинулось с мертвой точки

Тема законного использования российских активов, замороженных на территории ЕС, для восстановления Украины начала принимать четкие формы. После ее интенсивного обсуждения нав Брюсселе 27 стран ЕС попросили Европейскую комиссию и внешнеполитическую службу Евросоюза представить рабочие предложения. Об этом сообщил на заключительной пресс-конференции в пятницу, 27 октября, председатель Европейского совета Шарль Мишель."Дискуссия о замороженных активах была крайне положительной.
Больше подробностей раскрыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). По ее данным, стоимость иммобилизованных активов РФ в Евросоюзе оценивается в 211 млрд евро."Мы все согласны с тем, что Россия должна заплатитьЕврокомиссия сейчас работает над предложением, которое на первом этапе будет нацелено на сверхприбыли с этих активов.
В новый пакет должны войти санкции в отношении российского алюминия, а также дальнейшие ограничения на поставки товаров двойного назначения, сообщил корреспондентке DW высокопоставленный чиновник Евросоюза накануне саммита. Он отметил, что ЕС тесно сотрудничает с Украиной в вопросе распознавания компонентов, обнаруженных в российском оружии и боеприпасах."Невероятно, но в них находят даже чипы от холодильников", - сказал чиновник. headtopics.com
На саммите страны ЕС представляли и другие предложения. Так, например, президент Литвы Гитанас Науседа агитировал за введение санкций против"Росатома", разработчиков и производителей беспилотников, а также российской информационно-коммуникационной отрасли. Как усилить давление на Россию санкциями и укрепить поддержку Украины, Европейский совет обсуждал два дня. 26 октября к участникам встречи подключился по видеосвязи президент Владимир Зеленский.
Остальные страны Евросоюза верят, что им удастся достичь консенсуса до следующего саммита в середине декабря. Кроме того, Брюссель до сих пор не разморозил 13 млрд евро из своих фондов, предназначенные для Будапешта в обмен на реформы. headtopics.com