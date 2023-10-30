Исповедь худшей матери на свете. Мужское / Женское. Выпуск от 30.10.2023

Светлана Шустова просит помочь ей вернуть двух дочерей из приюта, которых забрали органы опеки год назад. Женщина рассказала, что в тот злополучный день оставила девочек ночью одних дома и ушла выпивать к подруге. Светлана сожалеет о своем поступке и говорит, что сейчас она исправилась, улучшила жилищные условия и проблем с алкоголем у нее нет.

Сегодня в студии программы «Мужское / Женское» попытаются выяснить, какие тайны скрывает Светлана и сможет ли героиня измениться ради жизни своих детей.«Я прибью эту мерзавку!» Обвиненная в мошенничестве пенсионерка угрожает героине. Мужское / Женское. Фрагмент

Мать пятерых детей Анастасия Меркульева защищает своего сожителя, который регулярно избивает малолетних пасынков. Ведущая Юлия Барановская обвинила девушку в потакании и безответственности — семья живет только на детские пособия.«Они вдвоем меня запинывали!» Мужчина рассказал, как неадекватный сосед терроризирует весь дом. Мужское / Женское. Фрагмент headtopics.com

93-летняя Валентину Полякову выгнал из квартиры собственный племянник — он просто вынес все вещи пенсионерки в подъезд и заменил замок. Александр Гордон выяснил, что в этой истории замешана еще и родная сестра Валентины.«У нее бзики под наркотой!» Женщина призналась, что ее пыталась зарезать собственная дочь. Мужское / Женское. Фрагмент

Ведущие и эксперты попытались вникнуть в детали дела о торговле детьми. В преступлении обвиняют Юлию Логинову, Наталью Патоку и Фирузу Усманову. По мнению Александра Гордона у злоумышленниц было еще много пособников в больницах и государственных органах.«Нужно проводить принудительную стерилизацию!» Эксперт призвал наказать мать, бросившую своих детей. Мужское / Женское. Фрагмент headtopics.com

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