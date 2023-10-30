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Исповедь худшей матери на свете. Мужское / Женское. Выпуск от 30.10.2023

 / Источник: Первый канал Новости

Светлана Шустова просит помочь ей вернуть двух дочерей из приюта, которых забрали органы опеки год назад. Местные жители утверждают, что дети матери нужны только ради пособий, так как работать она не хочет.

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Первый канал Новости

Светлана Шустова просит помочь ей вернуть двух дочерей из приюта, которых забрали органы опеки год назад. Женщина рассказала, что в тот злополучный день оставила девочек ночью одних дома и ушла выпивать к подруге. Светлана сожалеет о своем поступке и говорит, что сейчас она исправилась, улучшила жилищные условия и проблем с алкоголем у нее нет.

Сегодня в студии программы «Мужское / Женское» попытаются выяснить, какие тайны скрывает Светлана и сможет ли героиня измениться ради жизни своих детей.«Я прибью эту мерзавку!» Обвиненная в мошенничестве пенсионерка угрожает героине. Мужское / Женское. Фрагмент

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Ведущие и эксперты попытались вникнуть в детали дела о торговле детьми. В преступлении обвиняют Юлию Логинову, Наталью Патоку и Фирузу Усманову. По мнению Александра Гордона у злоумышленниц было еще много пособников в больницах и государственных органах.«Нужно проводить принудительную стерилизацию!» Эксперт призвал наказать мать, бросившую своих детей. Мужское / Женское. Фрагмент headtopics.com

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