Использование мобильных телефонах в школах ограничат

«В целях создания благоприятных условий для проведения педагогами учебных занятий при реализации основных общеобразовательных программ устанавливается, что во время их проведения использование средств связи для обучающихся не допускается», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Исключениями будут случаи, предусмотренные образовательной программой, а также угроза жизни и здоровью школьников. Также законопроект направлен на повышение авторитета педагогической профессии. Кроме того, документом предусматривается механизм обязательного рассмотрения администрацией школы обращений педагогов о применении дисциплинарных взысканий к обучающимся, которые нарушают правила внутреннего распорядка.

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