Испанская теннисистка Бадоса опубликовала забавные фото с возлюбленным Циципасом

Бывшая вторая ракетка мира, испанская теннисистка опубликовала в социальных сетях забавные фото с возлюбленным – двукратным финалистом турниров «Большого шлема», шестой ракеткой мира грекомиз Севильи. На снимках Бадоса и Циципас пробуют чуррос (испанский десерт из заварного теста).Циципас и Бадоса находятся в романтических отношениях. Об этом стало известно в начале июня. Напомним, Бадоса досрочно завершила сезон-2023 из-за травмы спины.

В последний раз Паула выходила на корт в июле, на Уимблдоне-2023, где прошла один круг. В данный момент она занимает 54-ю строчку рейтинга WTA

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