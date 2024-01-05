Искусственный интеллект: итоги развития и важные вопросы

Об искусственном интеллекте столько (надоедливых) новостей — а наша жизнь за год принципиально так и не поменяласьжурнала The New Yorker, посвященный итогам развития искусственного интеллекта (ИИ) в 2023-м. Это удивительно точное определение — новости, которые ранее не выходили за пределы ИТ-сообщества, так захватили общественное внимание, что к концу года все уже изрядно подустали от темы ИИ. Поэтому мы решили, что, подводя итоги, не станем в очередной раз вспоминать о выходе.
Обо всем этом «Медуза» и другие СМИ и так подробно писали в течение года. Мы же сосредоточимся на менее заметных, но более важных вопроса
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