Искусственный интеллект: итоги развития и важные вопросы

Об искусственном интеллекте столько (надоедливых) новостей — а наша жизнь за год принципиально так и не поменяласьжурнала The New Yorker, посвященный итогам развития искусственного интеллекта (ИИ) в 2023-м. Это удивительно точное определение — новости, которые ранее не выходили за пределы ИТ-сообщества, так захватили общественное внимание, что к концу года все уже изрядно подустали от темы ИИ. Поэтому мы решили, что, подводя итоги, не станем в очередной раз вспоминать о выходе.

Обо всем этом «Медуза» и другие СМИ и так подробно писали в течение года. Мы же сосредоточимся на менее заметных, но более важных вопроса





meduzaproject » / 🏆 10. in RU Мы обобщили эту новость, чтобы вы могли ее быстро прочитать.Если новость вам интересна, вы можете прочитать полный текст здесь Прочитайте больше:

Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей

Итоги года с Владимиром ПутинымВладимир Путин в прямом эфире подводит итоги года и отвечает на вопросы журналистов и жителей страны.

Источник: Президент России - 🏆 1. / 68 Прочитайте больше »

Былое и думы: итоги и прогнозы развития автопромаЧто дал отечественной автомобильной отрасли 2023 год, и чего ожидать в 2024-м

Источник: Известия - 🏆 26. / 51 Прочитайте больше »

Безупречность Йокича или немецкое чудо? Самое неожиданное событие 2023 года в баскетболеСобрали все самые важные титулы, рекорды и скандалы

Источник: championat - 🏆 29. / 51 Прочитайте больше »

Искусственный интеллект дал противоречивый прогноз на 2024 годУшедший 2023 год стал временем расцвета искусственного интеллекта – и связанных с этим тревожных предупреждений специалистов. Но что думает насчет будущего сам ИИ? Британское издание Daily Mail опросило ведущие чат-боты с искусственным интеллектом об их прогнозах на 2024 год. Некоторые результаты выглядят вызывающими опасения.

Источник: mkomsomolets - 🏆 25. / 51 Прочитайте больше »

Искусственный интеллект - 2024. Готовимся к горячим дебатамОт борьбы за соблюдение авторских прав до опасений, что ИИ-фальшивки могут сорвать выборы - DW о том, какие угрозы для общества будут исходить от искусственного интеллекта в наступившем году.

Источник: dw_russian - 🏆 9. / 63 Прочитайте больше »

Роналду смеющимися эмодзи отреагировал на рейтинг лучших футболистов года от IFFHS без негоМеждународная федерация футбольной истории и статистики ранее опубликовала итоги голосования за звание лучшего футболиста года.

Источник: sportsru - 🏆 7. / 63 Прочитайте больше »