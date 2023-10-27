Ирландия не справляется с наплывом украинских беженцев

Местные СМИ активно дискутируют на тему правильности оказания помощи беженцам, а не гражданам страны, передаетПо ее мнению, вопрос не в недовольстве ирландцев, а в том, что "просто их система не выдерживает". При этом Герасько упомянула "российскую пропаганду", которая, с ее слов, очень активно работает в Ирландии, особенно по украинской теме.

По словам Герасько, сейчас власти Ирландии решают вопрос ограничения срока обеспечения украинских беженцев государственным жильем только тремя месяцами, а также снижением размера социальных пособий всем беженцам с Украины.

Ранее премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что в стране начались трудности с размещением беженцев не только с Украины, но и из других государств. В настоящий момент Ирландия не в состоянии продолжать добровольный прием беженцев, констатировал политик. headtopics.com

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