Иран анонсировал открытие новых фронтов против США

Он отметил, что США рекомендуют всем остальным государствам проявлять сдержанность, но сами полностью поддерживают Израиль.

«Если США продолжат то, что делали до сих пор, тогда новые фронты откроются против США», - заявил Абдоллахиан, отметив, что американцам стоит определиться, хотят ли они обострения конфликта. Он также заявил, что наземная операция ЦАХАЛ повлечет за собой иметь серьезные последствия, о которых «Израиль пожалеет».

Ранее Генассамблея ООН приняла проект резолюции по палестино-израильскому конфликту, предложенный рядом арабских стран и призывающий к немедленному перемирию. В поддержку документа проголосовали 120 стран, 14 были против, 45 воздержались. headtopics.com

В резолюции осуждается насилие против мирных граждан с обеих стороны, озвучен призыв к немедленному, надежному, устойчивому гуманитарному перемирию и последующему к прекращению боевых действий. В резолюции также имеется призыв к «немедленному без предусловий освобождению гражданских лиц, незаконно удерживаемых в плену». Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил о «потере легитимности» организацией после принятия резолюции.

Прочитайте больше:

mkomsomolets »

В Крыму заявили о новом иске против УкраиныГлава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов анонсировал новый иск против Украины Прочитайте больше ⮕

Вашингтон предупредили о невообразимом ответе на попытку удара по ИрануИран призвал США принять меры по защите мирных граждан Палестины. Прочитайте больше ⮕

NYT: Израиль не победит в войне «на шесть фронтов» самостоятельноИзраиль сегодня ведет «войну на шесть фронтов» Прочитайте больше ⮕

МИД РФ: Киев хочет разжечь конфликты на Кавказе и в ПриднестровьеСпасти Украину от военного поражения может лишь чудо или открытие 'второго фронта' против России. Такие иллюзии питают представители высшего руководства Незалежной. Прочитайте больше ⮕

«Открытие Авто»: в сентябре на покупку новых автомобилей было потрачено 334 млрд рублейНовости компаний на «Ведомостях» Прочитайте больше ⮕

Ядерная дуэль: что стоит за угрозами США ИрануК чему приведёт эскалация на Ближнем Востоке и какие цели преследуют США и Иран, угрожая друг друга. Прочитайте больше ⮕