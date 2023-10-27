Иран анонсировал открытие новых фронтов против США

Он отметил, что США рекомендуют всем остальным государствам проявлять сдержанность, но сами полностью поддерживают Израиль.
«Если США продолжат то, что делали до сих пор, тогда новые фронты откроются против США», - заявил Абдоллахиан, отметив, что американцам стоит определиться, хотят ли они обострения конфликта. Он также заявил, что наземная операция ЦАХАЛ повлечет за собой иметь серьезные последствия, о которых «Израиль пожалеет».
Ранее Генассамблея ООН приняла проект резолюции по палестино-израильскому конфликту, предложенный рядом арабских стран и призывающий к немедленному перемирию. В поддержку документа проголосовали 120 стран, 14 были против, 45 воздержались. headtopics.com
В резолюции осуждается насилие против мирных граждан с обеих стороны, озвучен призыв к немедленному, надежному, устойчивому гуманитарному перемирию и последующему к прекращению боевых действий. В резолюции также имеется призыв к «немедленному без предусловий освобождению гражданских лиц, незаконно удерживаемых в плену». Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил о «потере легитимности» организацией после принятия резолюции.