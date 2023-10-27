Иорданская полиция подавила беспорядки в районе посольства Израиля в Аммане

БЕЙРУТ, 28 октября. /ТАСС/. Несколько сотен протестующих устроили беспорядки в районе Рабие в Аммане, где находится посольство Израиля, в знак протеста против наземного вторжения израильской армии в сектор Газа., полиция оттеснила толпу, применив спецсредства, после того как демонстранты подожгли деревья поблизости от здания дипмиссии. Попытка местных активистов проникнуть на ее территорию была пресечена силовиками.
18 октября демонстранты уже пытались взять штурмом бетонные заграждения вокруг комплекса дипмиссии Израиля, выразив таким образом свой гнев по поводу израильской атаки на больницу "Аль-Ахли" в городе Газа. Силовики в ответ применили слезоточивый газ и разогнали толпу.
В Аммане 27 октября прошел массовый митинг в поддержку стойкости палестинцев в секторе Газа, его участники потребовали денонсации мирного договора с Израилем, подписанного в 1994 году. Демонстранты собрались на площади у мечети Аль-Хусейни в центре города с иорданскими и палестинскими флагами, чтобы осудить продолжающиеся бомбардировки палестинского анклава. headtopics.com
Некоторые из активистов держали в руках портреты президентов США и Франции Джо Байдена и Эмманюэля Макрона, под которыми стояла надпись "Сообщники израильских преступлений". "Сопротивление - это путь к освобождению! Договор с Израилем - это не мир, это капитуляция", - скандировали участники митинга.