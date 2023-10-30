Информация о смерти четырех человек от прививки в Запорожье оказалась фейком

Экс-советник бывшего мэра Мариуполя Петр Андрющенко написал в своем Telegram-канале, что на российской части территории Запорожской области медики убивают людей низкокачественной вакциной от гриппа российского производства. Однако это сообщение оказалось фейком. Андрющенко указал, что уже известно о четырех летальных случаях среди тяжелобольных пациентов домов для пожилых и интернатов, получивших прививку от гриппа.

В качестве доказательств Андрющенко привел скриншот с сайта РИА Новости, в котором есть заявление главврача Мелитопольского центра первичной медико-санитарной помощи Елены Деминой о побочных эффектах неназванной вакцины от гриппа и такая информация: «Ранее появилась информация о смерти среди тяжелобольных пациентов домов престарелых и интернатов, получивших прививки от гриппа. Сообщалось о смерти четырех человек».

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