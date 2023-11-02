Интервью с Александром Емельяненко назвали худшим в карьере

Если бы заранее знала, что интервью пойдет так, как оно пошло, это вряд ли бы что-то изменило. Все приходит с опытом, а интервью с Емельяненко было одним из первых в моей журналистской деятельности. Это была полезная практика, но хорошо, что такой больше нет и не было после того раза. Не знаю, что нужно сделать, чтобы переплюнуть мои ощущения от того разговора. Хуже уже не будет», — заявила Янькова.

Александр Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая спортсмен в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.Ранее российского бойца ММА задержали с неизвестным веществом.

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