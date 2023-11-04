Интер Майами форвард не планирует вернуться в Европу

Теперь, когда я решил приехать в США, я не думаю, что когда-нибудь вернусь играть в Европе, – сказал форвард «Интер Майами» интервью L’Équipé.В предыдущей новости об отказе Месси от аренды в Барсу в топе комент очередного артёмки с очередной ложью, будто сам Месси говорил, что готов играть в Барселоне бесплатно. Чего, разумеется, никогда не было. У этой лжи накручено уже более 50 лайков. Вот такая политика у этого замечательного сайта, ребят

. Они скоро начнут писать и залайкивать, что Месси никогда не выигрывал чемпионат мира и Лигу Чемпионов. Министерство правды тут у нас, по Оруэллу прям. Ну Месси сказал же, что выиграл всё, о чем мечтал. Значит о Кубке Франции не мечтал, вот и не выиграл)))) Кейн включил Магуайра в список лучших из тех, с кем он играл вместе: «Харри – один из лучших защитников в истории Англии» Россия сыграет с Кубой, жеребьевка Кубка России, Луческу закончил карьеру, «Майнц» разорвал контракт с поддержавшим Палестину Эль-Гази, УЕФА объединился с «Золотым мячом» и другие новости Оздоев об отношении к себе в Европе: «Предвзятости не чувствовал. Даже в Шотландии или Финляндии на выездах не было никаких проблем» Корнеев о товарищеском матче: «Сборная Кубы не возбуждает никого. Игра с ней вряд ли что‑то дает. Это просто сбор и тренировка» «Соболев не лучший форвард РПЛ. Он слабее Кассьерры и психологически нестабилен. Проблемы с дисциплиной мешают ему стать топ-игроком

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SPORTSRU: Суарес близок к переходу в «Интер Майами» Месси. Стороны планируют подписать контракт по схеме «1+1»Уругвайский нападающий близок к переходу в «Интер Майами», сообщает El Pais.

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SPORTSRU: Суарес близок к переходу в «Интер Майами» Месси. Стороны планируют подписать контракт по схеме «1+1»Уругвайский нападающий близок к переходу в «Интер Майами», сообщает El Pais.

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GAZETARU: Месси привез «Золотой мяч» в академию «Интер Майами»Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси приехал в академию своего клуба.

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CHAMPİONAT: Лионель Месси ответил на вопрос о своём возможном участии в ЧМ-2026Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался на тему своего возможного участия в чемпионате мира 2026 года.

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SPORTBOX: Суарес вновь станет одноклубником МессиНападающий бразильского «Гремио» Луис Суарес перейдет в клуб MLS «Интер Майами», сообщает ESPN.

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CHAMPİONAT: Лисандро Мартинес отреагировал на победу Лионеля Месси в голосовании за «Золотой мяч»Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес высказался о вручении «Золотого мяча» нападающему «Интер Майами» Лионелю Месси.

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