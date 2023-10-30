Инстасамка пожалела о пластике ягодиц у Тимура Хайдарова

Рэперша делала операцию у звездного хирурга Тимура Хайдарова. По словам Зотеевой, она столкнулась с унижениями после вмешательства. Она не могла самостоятельно сходить в уборную в период восстановления, из-за чего обратилась за помощью к медикам.

«Публичное унижение, меня мыли медсестры. Звоню, приглашаю девочек к действиям, а они моя аудитория... Они начинают меня отмывать, я просто сижу и думаю, куда я вляпалась. Изначально шла туда чисто по приколу», — объяснила Инстасамка.

Помимо самой артистки, пластику у Хайдарова сделала и ее свекровь. После начала конфликта хирурга с певицей Славой Инстасамка показала результат его работы. Рэперша заявила, что звездный хирург был с ней на связи день и ночь. Хайдаров также поддерживал связь и со свекровью Инстасамки, а также оперативно решал необходимые задачи. Певица заверила, что рекомендовала Хайдарова без зазрения совести многим своим знакомым. headtopics.com

22 июля певица Слава в личном блоге рассказала о результатах пластики и выложила фотографии груди. 43-летней артистке пришлось исправлять результаты подтяжки груди, которую она сделала у Хайдарова. У нее остались большие шрамы и появилась сильная асимметрия.

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