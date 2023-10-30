Инстасамка пожалела о пластике ягодиц из-за последующих унижений

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, раскрыла причины сожаления о пережитой пластической операции. На эту тему она высказалась в передаче «Шоу Воли» на канале «ТНТ». Знаменитость, которая увеличила ягодицы у звездного хирурга Тимура Хайдарова, рассказала о неприятностях, связанных с хирургическим вмешательством. В первую очередь певица заявила, что пожалела о пластике из-за последующих унижений, с которыми она столкнулась в период восстановления.

Выяснилось, что после операции Инстасамке нельзя было сидеть, поэтому для того, чтобы сходить в туалет, ей пришлось обратиться за помощью к медработникам. «Звоню, приглашаю девочек к действиям, а они моя аудитория... Они начинают меня отмывать, я просто сижу и думаю, куда я вляпалась. Изначально шла туда чисто по приколу», — посетовала гостья шоу. В сентябре Инстасамка заявила, что длительное время комплексовала из-за своей фигуры.

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