Инструмент для нанесения смазки на лыжи стал причиной дисквалификации горнолыжницы на Кубке мира

Инструмент для нанесения смазки на лыжи стал причиной того, чтобыла дисквалифицирована за высокое содержание фтора на лыжах на Кубке мира в австрийском Зельдене, сообщает норвежский VG. В пресс-релизе компании-производителя лыж Head говорится, что на оборудовании, использовавшемся для подготовки лыж Мовинкель, были обнаружены остатки фтора. Сама лыжная смазка была исследована Международной федерацией лыжного спорта и сноубординга (FIS), которая подтвердила, что она не содержит фтора

. «Мы испытываем облегчение от того, что нашли причину высокого содержания фтора. Теперь мы понимаем, на что следует обратить внимание в будущем. Для нас очень важно отдельно отметить, что Рагнхильд Мовинкель ни в чём не виновата. Она просто получает лыжи перед стартом», ‒ говорится в заявлении Head. Напомним, норвежскую горнолыжницу дисквалифицировали в соревнованиях по гигантскому слалому на первом этапе Кубка мира. После первой попытки, в которой 31-летняя Мовинкель показала шестой результат, были проверены лыжи всех участниц, но только в паре норвежки были выявлены нарушения

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