Инспектор ДПС в Якутске остановил машину дебошира, зацепившись за багажник

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. По-настоящему «голливудская» погоня произошла в Якутске. Сотрудник ДПС смог остановить нарушителя, зацепившись за багажник его машины.

Соответствующее видео появилось в социальных сетях. На данный момент неизвестно, когда именно произошла погоня. Однако правоохранитель уже стал героем интернета, пишет Telegram-канал Zvezdanews. Дебошир попытался скрыться от полиции, но инспектор зацепился за его машину и продолжал находиться на багажнике даже во время движения. Автомобиль пролетел с сотрудником правопорядка по улице Лермонтова.

Позже коллегам «захватчика» удалось остановить дебошира. Его задержали на месте и поместили в машину ДПС. Ранее сообщалось о погоне со стрельбой в Екатеринбурге. За нарушителем последовали более 10 экипажей ДПС. headtopics.com

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