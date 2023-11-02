Иностранные сотрудники 'Врачей без границ' покинули Газу

В организации отметили, что группа из 22 человек успешно пересекла границу Египта через контрольно-пропускной пункт "Рафах"

ЖЕНЕВА, 2 ноября. /ТАСС/. Последние 22 иностранных сотрудника организации "Врачи без границ" покинули сектор Газа через КПП "Рафах"."Все международные сотрудники "Врачей без границ", которые не могли покинуть Газу с 7 октября, успешно пересекли границу Египта через КПП "Рафах", - говорится в сообщении на

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Все зарубежные сотрудники «Врачей без границ» покинули сектор ГазаПоследние 22 иностранца-сотрудника международной гуманитарной организации «Врачи без границ» (MSF), которые не смогли ранее выехать из сектора Газа, покинули палестинский анклав. Они отправились в Египет через КПП «Рафах», сообщает РИА Новости . Прочитайте больше ⮕

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