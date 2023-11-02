Индульгенция Баха.

Международный олимпийский комитет пояснил свою позицию в свете палестино-израильского конфликта. По словам представителя МОК, которые приводит Deutsche Presse Agentur, организация видит своей целью недопущение какой-либо дискриминации: «МОК привержен концепции индивидуальной ответственности, и спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств.
Примерно в это же время на брифинге в Женеве официальный представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер заявил: «Газа превратилась в кладбище для детей». По последним данным, в результате операции ЦАХАЛ в сектора Газа погибли более 3450 детей. Причем, по словам Элдера, речь не только о бомбовых ударах — дети гибнут об обезвоживания, ибо в условиях блокады территория получает 5 процентов от необходимого количества питьевой воды.
Кого любит Томас Бах? В МОК дали понять, что никоим образом не связывают военную операцию Израиля с израильскими спортсменами, и, более того, намерены всячески защищать их права. И если кто-то в индивидуальном или командном порядке попробует подвергнуть израильтян бойкоту, тот будет строго наказан. headtopics.com
Все бы ничего, если бы в этот момент не продолжали действовать санкции МОК в отношении россиян и белорусов, которых организация ничтоже сумняшеся наказывает за действия своего правительства. История про «нарушение олимпийского перемирия», давно уже никому неинтересна — как много раз говорилось, перемирие носит рекомендательный, а не обязательный характер, и никакие санкции за его несоблюдение никогда не применялись.
Особенно пикантен пассаж про «дискриминационное поведение спортсмена или официального лица» — ровно за это украинка Ольга Харлан, угрожавшая саблей россиянке Анне Смирновой на чемпионате мира, удостоилась поддержки от главы МОК Томаса Баха, пообещавшего за дебош специальное приглашение на Олимпиаду. headtopics.com