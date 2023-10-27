Индиец с бейсбольной битой напал на задержавших россиянина полицейских

Полиция Таиланда задержала россиянина с просроченной визой на вилле иностранцев на курорте Пхукет. Подробности истории сообщает местное издание The Thaiger. По данным источника, стражи правопорядка приехали на виллу в пляжном районе Банг Тао, чтобы арестовать гражданина Индии по обвинению в угрозах и запугивании местных жителей. Однако вместо него полицейские обнаружили там 33-летнего Георгия Шкодо, который находился в стране нелегально.

В результате двое офицеров получили травмы, на место пришлось вызвать 30 сотрудников спецподразделения. В издании также говорится, что при обыске на вилле нашли еще пятерых иностранцев. Их тоже доставили в участок для проверки документов. Оказалось, что двое из них, 29-летний Катик Саксена (Katik Saxena) и 25-летний Юврадж Саксена (Yuvraj Saxena) из Индии, как и россиянин, нарушили визовые условия пребывания в Таиланде.

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