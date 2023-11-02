Индийская актриса доктор Прия умерла на восьмом месяце беременности

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Известная индийская актриса скончалась на восьмом месяце беременностиНа восьмом месяце беременности в возрасте 34 лет умерла индийская актриса, известная как доктор Прия Прочитайте больше ⮕

Индийская актриса доктор Прия умерла на восьмом месяце беременностиЕй было 35 лет. Прочитайте больше ⮕

Актриса умерла в 35 лет на восьмом месяце беременностиАктриса из Индии, известная как доктор Прия, умерла в 35 лет на восьмом месяце беременности из-за сердечного приступа. Об этом сообщает India Today . Прочитайте больше ⮕

Индийская актриса доктор Прия умерла на 8 месяце беременностиИндийская актриса, известная как доктор Прия, скончалась в возрасте 34 лет. Отмечается, что артистка умерла, находясь на восьмом месяце беременности, новорожденного ребенка удалось спасти. Причиной смерти доктора Прии стал сердечный приступ. У актрисы остались мать и супруг. Прочитайте больше ⮕

Индийская актриса-врач умерла на восьмом месяце беременностиИндийская актриса, известная под именем Доктор Прия, скончалась в возрасте 35 лет, будучи на восьмом месяце беременности. Об этом 1 ноября сообщил актер Кишор Сатья в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).«Доктор Прия умерла вчера от остановки сердца. Она была на восьмом месяце беременности. Прочитайте больше ⮕

Беременная актриса доктор Прия умерла от внезапной остановки сердцаВрачам удалось спасти ее ребенка. Прочитайте больше ⮕