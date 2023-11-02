Индийская актриса доктор Прия умерла на 8 месяце беременности

Индийская актриса, известная как доктор Прия, скончалась в возрасте 34 лет. Об этом сообщает India Today. По данным издания, артистка умерла, находясь на восьмом месяце беременности. Причиной смерти стал сердечный приступ. Отмечается, что новорожденного ребенка болливудской звезды удалось спасти — сейчас он находится в отделении интенсивной терапии.

У доктора Прии остались мать и супруг. «Мать Прии плачет, она не может принять смерть единственной дочери. Почему Бог проявил такую жестокость к невинным людям, которые верят в него?! Это вопрос без ответа. Не знаю, как муж и мама Прии будут восстанавливаться после этого кошмара. Пусть у них найдутся силы для этого», — написал коллега доктора Прии, актер Кишор Сатья в личном блоге.

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Актриса умерла в 35 лет на восьмом месяце беременностиАктриса из Индии, известная как доктор Прия, умерла в 35 лет на восьмом месяце беременности из-за сердечного приступа. Об этом сообщает India Today . Прочитайте больше ⮕

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