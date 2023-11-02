Индекс дружбы.

В Госдуме предложили ввести «Индекс дружелюбия школ»: проводить на Госуслугах ежегодные анонимные опросы среди обучающихся о распространении травли и издевательств в школе. На основе получаемых данных планируют выявлять наиболее неблагополучные школы и направлять туда педагогов-психологов для профилактики буллинга среди обучающихся. Такой запрос на имя заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой отправила депутат Госдумы Анна Скрозникова.

В письме приводятся статистические данные, согласно которым 72% российских школьников не нравится учиться в школе. По оценкам экспертов, основными причинами негативного отношения к школе являются травля и издевательства со стороны сверстников (буллинг), отношение учителей к детям, отсутствие интереса к учебе, лень, строгая дисциплина и большая нагрузка.

Статья по теме Заставляли встать на колени. В Тюмени школьники толпой избили шестиклассника Министерство просвещения уже выходило с инициативами по решению этой проблемы, но предложенная мера по дополнительному найму психологов в штаты школ не была одобрена Минэком из-за больших потенциальных затрат. Автор обращения депутат Госдумы Анна Скрозникова предложила для решения указанной проблемы и значительной экономии бюджетных средств попробовать реализовать предложение Минпросвета в другой форме. headtopics.com

«Считаю необходимым рассмотреть возможность проводить в общеобразовательных организациях ежегодные анонимные опросы среди обучающихся о распространении травли и издевательств. На основе полученных данных будет возможно сравнивать общеобразовательные организации на основе индекса, выделять школы „группы риска“ и, наоборот, — школы-носители лучших практик. Этот индекс можно было бы назвать „Индекс дружелюбия школ“.

По словам депутата, эта мера позволит местным властям понять причины распространенности буллинга в конкретной школе и принять проактивные меры по привлечению школьных психологов для работы с определенными группами учащихся. headtopics.com

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