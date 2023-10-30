Илья Любушкин сравнил систему игры в «Баффало» и «Анахайме»

рассказал о работе с главным тренером«Очень нравится работать под руководством этого человека. У меня сложилось мнение, что он справедливый, честный и жёсткий. Может легко указать на твои ошибки, поругать, если ты сыграл плохо. Я вижу по нему, что он привык говорить правду.

У Радко Гудаса, который в предыдущем сезоне с «Флоридой» дошёл до финала Кубка Стэнли колоссальный опыт, ему есть что подсказать другим, и это реально хорошие советы, к которым стоит прислушаться. Очень жёсткий, надёжный защитник. Говорит банально простые советы: на счёт того, если мы ведем в счёте, нужно где-то сыграть попроще и он подсказывает молодым ребятам правильные вещи.

Не скажу, что поиски нового клуба прошли особо быстро. Там сначала был драфт, потом открылся рынок свободных агентов, поэтому всё немного затянулось. Но я рад, что это решилось до начала сезона, и я попал в новую команду до начала тренировочного лагеря. По сравнению с «Баффало» совершенно разные системы, разное видение хоккея. Мы играем, что называется, в оба конца — в атаке и обороне. Здесь более требовательный, жёсткий хоккей», — сказал Любушкин в интервью ТАСС. headtopics.com

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