Илон Маск согласился, что Киев не может победить в конфликте

"Это подтверждает, что Украина не может выиграть в конфликте. Более того, Зеленского описывают как"оторванного от реальности" за его неспособность признать реалии поля боя и нежелание рассматривать мирные переговоры с Россией", —Он также добавил, что военные цели Украины нереалистичны.

Комментируя этот пост, Маск написал:В статье для The Time Саймон Шустер, ссылаясь на людей из окружения Зеленского, написал, что тот обманывает сам себя, не замечая поражений ВСУ. Также в материале указано, что, несмотря на неудачи на поле боя, убеждения Зеленского не изменились и он не планирует искать какого-либо мира, желая продолжать боевые действия.. В этом уверен главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его мнению, всему виной — равные силы сторон.

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