Американский предприниматель Илон Макс согласился с тем, что мечты Украины о победе в конфликте с Россией нереалистичны. Так он отреагировал на пост бизнесмена Дэвида Сакса с анализом статьи The Time о Зеленском, выразив свое мнение в соцсети X (бывшая Twitter).

«Это подтверждает, что Украина не может выиграть в конфликте. Более того, Зеленского описывают как 'оторванного от реальности' за его неспособность признать реалии поля боя и нежелание рассматривать мирные переговоры с Россией. Военные цели Украины нереалистичны», — написал Сакс.

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