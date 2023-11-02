«К сожалению, этот анализ верный», — так Маск прокомментировал пост бизнесмена Дэвида Сакса в X, в котором тот анализирует недавнюю статью в журнале The Time о Зеленском.

«Это подтверждает, что Украина не может выиграть в конфликте. Более того, автор идет еще дальше, описывая Зеленского как «оторванного от реальности» за его неспособность признать реалии поля боя и нежелание рассматривать мирные переговоры с Россией. Военные цели Украины нереалистичны», — считает Сакс.

Несколько дней назад Маск уже высказался в X (бывший Twitter) о желании Зеленского одержать победу в конфликте, несмотря на неудачи ВСУ.По словам представителей властей Украины, настрой президента страны «граничит с мессианством». Также они обратили внимание, что Зеленский обманывает себя и не желает слушать правду о тяжелом положении дел на фронте. headtopics.com

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