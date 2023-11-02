НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Илон Маск согласен, что Киев не может одержать победу в конфликте, а украинский президент Владимир Зеленский не признает поражение на поле боя."К сожалению, этот анализ верный", - прокомментировал Маск в среду пост бизнесмена Дэвида Сакса в соцсети X (ранее Twitter), в котором он анализирует недавнюю статью в журнале The Time о Зеленском. "Это подтверждает, что Украина не может выиграть в конфликте.

Российская сторона на разных уровнях неоднократно обозначала свою позицию относительно конфликта на Украине. Как отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва всегда была и остается открытой к дипломатическому решению кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения, тогда как киевский режим прервал и запретил переговоры с Россией.

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