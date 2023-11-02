Илон Маск назвал ИИ одной из «самых больших угроз» человечеству

На британском саммите по безопасности искусственного интеллекта американский предприниматель Илон Маск в среду, 1 ноября, заявил, что ИИ одна из «самых больших угроз» человечеству.

Миллиардер сказал, что ИИ представляет собой «экзистенциальный риск», поскольку люди впервые столкнулись с чем-то, «что будет гораздо более разумным, чем мы». «Мне неясно, сможем ли мы контролировать такую ​​вещь, но я думаю, что мы можем стремиться направить ее в направлении, выгодном человечеству. Если вы посмотрите на сроки и темпы продвижения – саммит своевременен, и я аплодирую премьер-министру за его проведение», — цитирует слова Маска издание The Standard.

Ранее в этот день словарь Collins назвал аббревиатуру AI («искусственный интеллект», ИИ) словом 2023 года. Словарь определяет искусственный интеллект как «моделирование психических функций человека с помощью компьютерных программ». headtopics.com

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