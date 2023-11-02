Из сектора Газа выпустят 70 граждан Бельгии и Венгрии

По информации источника, среди тех, кто оказался в списке управления – 50 бельгийских граждан и 20 человек с венгерским паспортом.

Ранее власти сектора Газа сообщили, что из анклава в четверг выпустят в Египет 400 американских граждан. Бомбардировка лагеря беженцев, фуры с"гуманитаркой": тревожные кадры войны Израиля и Палестины Смотрите фотогалерею по теме

Россия Последние новости Прочитайте больше: mkomsomolets »

Из сектора Газа решили выпустить 400 американцевВласти сектора Газа сообщили, что сегодня из анклава в Египет выпустят 400 граждан Соединенных Штатов Америки Прочитайте больше ⮕

Посол РФ заявил, что около 600 россиян ждут эвакуации из ГазыПосол России в Израиле Анатолий Викторов рассказал журналистам, сколько граждан РФ ожидают эвакуации из сектора Газа Прочитайте больше ⮕

Из сектора Газа в Египет выпустят 400 граждан СШАПограничная служба сектора Газа в ночь на четверг, 2 ноября, опубликовала список, содержащий имена почти 600 человек, которые сегодня смогут выехать через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом. Об этом сообщает ТАСС . Прочитайте больше ⮕

Движение ХАМАС обнародовало списки граждан, которые могут покинуть ГазуИностранным гражданам и палестинцам с двойным гражданством разрешено уехать из сектора Газа. Прочитайте больше ⮕

Среди прибывших на КПП «Рафах» иностранцев есть несколько российских семейРоссияне ждут разрешения израильской и египетской сторон для выезда из сектора Газа. Прочитайте больше ⮕

Из сектора Газа выпустят первую группу иностранцевАгентство Франс-Пресс со ссылкой на неназванного египетского чиновника сообщает, что уже 1 ноября первая группа иностранцев сможет покинуть сектор Газа, чтобы переехать в Египет Прочитайте больше ⮕