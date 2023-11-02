Из сектора Газа решили выпустить 400 американцев

В администрации КПП «Рафах», в свою очередь, уточнили, что среди иностранцев, которые сегодня покинут сектора Газа нет россиян.

«При этом, в списке значатся фамилии восьми граждан Азербайджана», - отметили в КПП «Рафах», расположенном на границе с Египтом.

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