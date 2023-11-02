Из сектора Газа выпустят еще почти 600 человек

2 ноября через контрольно-пропускной пункт"Рафах" на границе с Египтом из сектора Газа смогут выехать еще 596 иностранцев и лиц с двойным гражданством.

Поименный список опубликовало Главное управление погранпереходов и границ анклава. Большинство из перечисленных (400 человек) имеют гражданство США. Также в перечне есть подданные Бельгии, Бахрейна и Нидерландов, граждане Азербайджана, Венгрии, Швейцарии и Южной Кореи.Между тем, в МИД Египта ранее сообщили, что готовы оказать содействие в эвакуации из палестинского анклава 7 тысяч иностранцев.

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