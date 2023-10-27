Из Петербурга в Россию: чем запомнилось 33-е «Послание к человеку»

Фильмов — 189, сеансов — 119, стран-участниц — 44, часов кино — 144 и более 9 тыс. зрителей. В Санкт-Петербурге 27 октября завершился крупнейший в стране форум авторского кинематографа. Уже в эти выходные фильмы XXIII международного кинофестиваля «Послание к человеку» покажут в Великом Новгороде, Екатеринбурге и Челябинске. «Известия» оценили итоги петербургского смотра.

Фото: Азия-ФильмКадр из фильма «Сумерки»Приз «За лучшую режиссуру» получил Владимир Эйснер, снявший картину «Сумерки» — о жизни российской провинции. За операторскую работу и звук наградили «Осколки неба» марроканца Аднане Барака. Режиссер рассказал о бедуинах, которые ищут в пустыне камни, когда-то упавшие с небес.

Фото: Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевиденияКадр из фильма «Циркус»Призы вручены, но фестиваль со зрителями не попрощался. Ноу-хау форума — «Эхо» «Послания к человеку». Локальные фестивали с фильмами МКФ уже в эти выходные пройдут в в Великом Новгороде, Екатеринбурге и Челябинске. headtopics.com

Главный герой картины — Ленинградская – Санкт-Петербургская студия документальных фильмов («Лендок»), одна из площадок смотра. Фильм длительностью в 144 минуты требует терпения и, как всякая серьезного история, постепенного вхождения. Зато терпеливым во всех в деталях открывается, как менялась киностудия, ведущая свою летопись с 1932 года, а вместе с ней менялись страна и народ. Кадры кипучей деятельности чередуются с кадрами стагнации.

Фото: Нарт-Aрт Студия«Хроника реальности»Сегодня «Лендок» позиционирует себя как «пространство для производства, продвижения и развития кинематографа, а также организации культурного досуга для гостей и жителей Северной столицы». В цифровую эпоху для производства кино не нужны огромные комплексы. Досуг преобладает. На месте производственных помещений — туалет и ресторан. Вход на ранее режимную территорию свободный. headtopics.com

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