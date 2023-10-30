Израильтяне озвучили Нетаньяху жесткие условия возвращения пленных: «Немедленно. Сегодня»

Правительство Израиля сталкивается с растущими требованиями обменять примерно 229 заложников в Газе на тысячи палестинских заключенных в израильских тюрьмах, передает британская The Guardian.

Некоторые родственники высказали свое послание на откровенной встрече с Нетаньяху в субботу в Тель-Авиве, когда разбили лагерь напротив Министерства обороны. Пришедшие на протестное собрание люди задавались вопросами: оставило ли правительство надежду на переговоры об освобождении? Какова была стратегия армии по вызволению заложников? И была ли вообще эта стратегия?

Усиливающееся нападение на Газу, где число погибших после трёх недель бомбардировок превысило, по данным министерства здравоохранения, 8 тысяч, придало срочный характер звучащим призывам. Присоединился к ним и Папа Римский Франциск, который призвал к прекращению огня и освобождению заложников. headtopics.com

Но Интернет помнит все. Этот инцидент вызвал упреки даже со стороны союзников Нетаньяху и еще больше усилил и так широко распространенное мнение, что премьер-министр хотел избежать ответственности за «худшее нападение в истории Израиля».

Бывший директор службы внешней разведки «Моссад» Йоси Коэн резюмировал: «Ответственность – это то, что вы берете на себя в начале своей работы, а не в середине». Палестинская сторона изъявила готовность к активным действиям в области обмена пленными. Лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар заявил в субботу, что группа готова к немедленному обмену всех палестинских заключенных в израильских тюрьмах в обмен на израильских пленников в секторе Газа. headtopics.com

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