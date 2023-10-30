Израиль нанёс удар по единственной больнице для онкобольных в секторе Газа

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Израиль нанёс удары по окрестностям больницы «Аль-Кудс» в секторе ГазаИзраиль нанёс удар по окрестностям больницы «Аль-Кудс» в секторе Газа. Об этом 29 октября сообщает телеканал Al Hadath. «Согласно последним событиям... Прочитайте больше ⮕

Нетаньяху сообщил о начале второго этапа войны с ХАМАСИзраиль начал второй этап войны в секторе Газа против боевиков ХАМАС Прочитайте больше ⮕

Глава Минобороны Израиля Галант сообщил о начале новой фазы войныИзраиль начал новую фазу военных действий в секторе Газа Прочитайте больше ⮕

NYT: Израиль приостановил операцию в Газе по совету СШАИзраиль приостановил военную операцию в секторе Газа и вместо этого проводит более ограниченные наземные маневры по согласованию с Соединенными Штатами Прочитайте больше ⮕

Нетаньяху подтвердил, что обстоятельства атаки ХАМАС 7 октября будут расследованыПо словам премьер-министра Израиля, сейчас руководство страны сосредоточено на ведении боевых действий в секторе Газа Прочитайте больше ⮕

Эрдоган предупредил Запад о возможной войне 'креста с полумесяцем'Президент Турции обратился к западным странам по ситуации в секторе Газа. Прочитайте больше ⮕