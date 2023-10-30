Израильских военных обвинили в расстреле из танка машины с гражданскими в Газе

По словам очевидцев, в больницу аш-Шифаа привезли тела трех погибших.

Все они находились в машине, которую обстрелял израильский танк. Люди пытались выехать из опасной зоны города и отправиться на юг Газы.

Россия Последние новости Прочитайте больше: mkomsomolets »

Hurriyet: Турция может проинформировать МУС о военных преступлениях ИзраиляПо информации газеты, у Анкары есть веские доказательства военных преступлений Тель-Авива в Газе Прочитайте больше ⮕

Save the Children назвала число погибших в Газе детей за три неделиПо данным организации, с 7 октября в результате конфликта погибло более 3 257 детей, из них - не менее 3 195 в Газе, 33 - на Западном Берегу и 29 - в Израиле Прочитайте больше ⮕

На юге Израиля прозвучали сигналы воздушной тревогиОдновременно, по данным военных, сигналы воздушной тревоги продолжают звучать в израильских населенных пунктах, расположенных непосредственно у границы с сектором Газа Прочитайте больше ⮕

В Пентагоне опровергли участие военных США в наземной операции в ГазеАмериканские военные не принимают участия в наземных операциях Армии обороны Израиля в секторе Газа, заявил 28 октября ТАСС официальный представитель... Прочитайте больше ⮕

В ООН заявили о приостановке работы в Газе из-за ограбления складов с мукойВсемирная продовольственная программа (ВПП) ООН приостановила работу на территории сектора Газа из-за ограбления складов, на которых хранились товары для помощи палестинским беженцам. Об этом сообщается на сайте гуманитарной организации. Прочитайте больше ⮕

Нурмагомедов назвал Газу самой большой тюрьмой под открытым небомРанее в ЦАХАЛ заявили о новом этапе боевых действий в Газе. Прочитайте больше ⮕