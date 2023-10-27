Израиль отверг призыв ГА ООН к прекращению огня и намерился уничтожить ХАМАС

Израиль отвергает призыв к прекращению огня со стороны Генассамблеи (ГА) ООН и намерен уничтожить палестинское движение ХАМАС. Об этом 27 октября заявил глава израильского МИД Эли Коэн.

Кроме того, постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан также выступил с утверждением, что Всемирная организация потеряла свою легитимность после принятия ГА ООН ближневосточной резолюции, отклонив, в свою очередь, поправку к ней с осуждением ХАМАС.

Эрдан подчеркнул, что этот спектакль «вне всяких сомнений доказывает», что Всемирная организация привержена «не предотвращению, а продолжению зверств». Ранее в этот же день официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что израильская армия объявила о «расширении действия наземных сил» в секторе Газа. Он отметил, что принятое решение необходимо для достижения целей «этой войны». headtopics.com

Кроме того, сухопутные подразделения ЦАХАЛ в сопровождении истребителей и беспилотников также провели рейд в центральной части сектора Газа. В этот же день израильская сторона атаковала военные цели ХАМАС в районе Саджая и по всему сектору.

Накануне, 26 октября, ЦАХАЛ провела танковый рейд на севере сектора Газа. В рамках операции были нанесены удары по боевикам палестинского движения, инфраструктуре палестинского движения и пусковым установкам противотанковых ракет. headtopics.com

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