Израиль отвергает резолюцию Генассамблеи ООН и уничтожит ХАМАС

Ранее Генассамблея ООН приняла проект резолюции по палестино-израильскому конфликту, предложенный рядом арабских стран и призывающий к немедленному перемирию. В поддержку документа проголосовали 120 стран, 14 были против, 45 воздержались.«Израиль намерен уничтожить ХАМАС точно так же, как мир разобрался с нацистами и ИГИЛ» (террористическая группировка, запрещена в России)», - заявил Коэн.

Ранее сообщалось, что подразделения палестинского движения ХАМАС отражают наступление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) у Бейт-Хануна на северо-востоке сектора Газа. Израильские военные анонсировали расширение действий на территории сектора Газа.

В резолюции ГА ООН осуждается насилие против мирных граждан с обеих стороны, озвучен призыв к немедленному, надежному, устойчивому гуманитарному перемирию и последующему к прекращению боевых действий. В резолюции также имеется призыв к «немедленному без предусловий освобождению гражданских лиц, незаконно удерживаемых в плену». headtopics.com

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции «Потоп Аль-Аксы». Одновременно на территорию Израиля начали проникать организованные группы бойцов ХАМАС, которые без проблем преодолели первый рубеж обороны израильской армии, захватили заложников и нанесли серьезный ущерб.

На данный момент количество погибших от ударов израильской армии в секторе Газа превысило 7300, в том числе 20 граждан России, количество раненых превысило 19 тысяч. Кроме того, боевики ХАМАС могут удерживать в заложниках до 150 израильтян. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. headtopics.com

МИД России призвал стороны прекратить все боевые действия. президент России Владимир Путин заявил, что урегулирование этого кризиса возможно только на основе утвержденной Советом Безопасности ООН «двугосударственной» формулы, то есть создания независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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