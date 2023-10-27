Израиль объявил о расширении масштаба наземных действий в Газе — онлайн

ХАМАС заявила, что Израиль атаковал Газу «с суши, моря и воздуха» .

Радикальная организация потребовала от международного сообщества «принять немедленные меры» и призвала палестинцев «мобилизоваться» в поддержку сектора.

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