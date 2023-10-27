Израиль объявил о расширении наземной операции в секторе Газа

«Военно-воздушные силы наносят очень значительные удары по подземным объектам», – сказал он. Он отметил, что сухопутные войска «расширят» свою активность в анклаве сегодня ночью.Бомбардировки Газы начались после атаки палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля 7 октября. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», страна объявила о переходе в состояние войны.

26 октября представители «Хамас» посетили Москву. МИД России отмечал, что переговоры были проведены «в продолжение российский линии на немедленное освобождение иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа».пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, никаких контактов с Кремлем у представителей исламистской группировки нет.

Прочитайте больше:

Vedomosti »

Франция предостерегла Израиль от проведения операции в ГазеПрезидент Франции Эммануэль Макрон предостерег Израиль от проведения масштабной наземной операции в секторе Газа. Прочитайте больше ⮕

NYT: Нетаньяху отказался утвердить план наземной операции в ГазеИзраильский премьер Биньямин Нетаньяху отказался утвердить план наземной операции в секторе Газа, предложенный израильским командованием Прочитайте больше ⮕

Израиль провел танковый рейд в секторе Газа: 'относительно крупное' вторжениеПока мир замер в ожидании наземной операции в секторе Газа, Израиль провел ночной “целенаправленный рейд” с применением танков в палестинском анклаве, сообщает ЦАХАЛ. Прочитайте больше ⮕

Telegraph: Израиль применит секретные 'губчатые бомбы' против туннелей ХАМАСИзраиль будет использовать новейшее секретное оружие во время наземной операции в секторе Газа в туннелях, которые прорыли боевики ХАМАС Прочитайте больше ⮕

Медведев: операция в Газе состоится с самыми кровавыми последствиямиЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал не обольщаться тем, что Израиль пока откладывает проведение наземной операции в секторе Газа. Прочитайте больше ⮕

Израиль начал расширение наземной операции в секторе ГазаИзраиль начал расширение наземной операции в секторе Газа против ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Прочитайте больше ⮕