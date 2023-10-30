Израильский танк расстрелял автомобиль с гражданскими в секторе Газа

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из танка расстреляли автомобиль с гражданскими лицами в секторе Газа. Соответствующее видео публикует РИА Новости. На кадрах видно, как автомобиль пытается развернуться и уехать, но по нему попадает снаряд из танкового орудия.

Отмечается, что в результате инцидента пострадали три человека. 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе.

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