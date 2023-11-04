Израильские военные провели операцию по обезвреживанию взрывных устройств на юге сектора Газа

«Ночью в ходе целенаправленного рейда на юге сектора Газа бронетанковые и инженерные подразделения ЦАХАЛ провели операцию по обезвреживанию взрывных устройств. В ходе операции войска столкнулись с террористической ячейкой, выходящей из шахты туннеля. В ответ военные открыли артиллерийский огонь по террористам и уничтожили их», — отмечается в сообщении

. По данным ЦАХАЛ, за сутки боевики палестинского движения ХАМАС много раз пытались атаковать израильских военных из туннельных шахт и военных объектов, расположенных на севере сектора Газа. В ответ позиции палестинских формирований были уничтожены. Днем ранее официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что ЦАХАЛ после окружения города Газа зашла на территорию анклава для проведения боевых операций против палестинского движения ХАМАС. В тот же день в пресс-службе израильской армии сообщили, что при необходимости ЦАХАЛ может распространить операцию и на другие районы анклава, в том числе на юг сектора Газа. Наземная орбита: к чему ведет расширение операций Израиля в Газе И как на действия еврейского государства реагирует международное сообщество Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложнико

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