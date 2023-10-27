Израиль отверг резолюцию ГА ООН о перемирии в секторе Газа

назвала «позорной» резолюцию Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН с призывом к перемирию в Газе. Об этом говорится в распространённом заявлении МИД страны.Дипломат уточнила, что ЦАХАЛ будет действовать точно так же, как «мир действовал против нацистов и «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая группировка).За принятие резолюции проголосовали 120 государств, в том числе Россия. Не поддержали резолюцию 14 стран, ещё 45 воздержались.

ГА ООН призывает к немедленному прекращению огня и требует от всех сторон соблюдения обязательств по гуманитарному праву, в том числе защиты мирного населения и гражданских объектов.В Вашингтоне при этом нет большой уверенности в отказе ЦАХАЛ от полномасштабного наземного вторжения. Израильская операция может подорвать усилия по освобождению заложников, что приведёт к множественным жертвам среди мирных палестинцев и солдат армии Израиля.

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