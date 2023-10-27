Израильские ВВС наносят удары по больницам сектора Газа

Израильские военно-воздушные силы (ВВС) наносят удары по сектору Газа в районе больницы «Шифа» и индонезийского госпиталя. Такую информацию сообщает телеканал Al Jazeera, ссылаясь на собственного корреспондента.

«Ударам сейчас подвергаются территории близ больницы «Шифа» и индонезийской больницы», — отмечается в материале.Накануне Группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», входящая в структуру палестинского радикального движения ХАМАС, сообщила о вооруженных столкновениях с подразделениями Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на севере и востоке палестинского анклава.

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