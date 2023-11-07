Израиль взял под контроль военный опорный пункт ХАМАС в секторе Газа

Военный опорный пункт ХАМАС на севере сектора Газа был взят под контроль. На территории пункта находились противотанковые ракеты, пусковые установки и другое оружие. Израильский истребитель нанес удар по дислокации ячейки ХАМАС, состоявшей из десятка бойцов. В течение ночи были также уничтожены десятки минометных установок движения.

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GAZETARU: Израиль взял под контроль опорный пункт ХАМАС в секторе ГазаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла под свой контроль военный опорный пункт палестинской группировки ХАМАС на севере сектора Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

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MKOMSOMOLETS: ЦАХАЛ сообщил о взятии под контроль военного лагеря ХАМАС в ГазеСухопутные войска израильской армии взяли под своей контроль военный лагерь боевиков ХАМАС в секторе Газа

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LENTARUOFFİCİAL: Израиль взял под контроль военный лагерь ХАМАС в секторе ГазаСухопутные войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяли под контроль военный лагерь ХАМАС в секторе Газа. Пресс-служба армии страны сообщила, что на территории комплекса расположены наблюдательные посты и площадки для тренировок боевиков. Кроме того, атакам подверглись подземные террористические туннели.

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ТАСС: ЦАХАЛ взял под контроль военный опорный пункт ХАМАС на севере сектора ГазаОб этом сообщила армейская пресс-служба

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: В ООН заявили о крупнейших потерях в организации из-за конфликта в ГазеРастет число погибших сотрудников гуманитарных международных организаций в войне между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

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ИЗВЕСТИЯ: В ЦАХАЛ сообщили о взятии под контроль военного лагеря ХАМАС в секторе ГазаСухопутные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяли под свой контроль военный лагерь ХАМАС в секторе Газа. Об этом в понедельник, 6 ноября, сообщили в пресс-службе израильской армии.

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