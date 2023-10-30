Израиль расширил фронт боевых действий в секторе Газа: медучреждения получают угрозы

Израильские войска при поддержке танков расширили свои операции внутри сектора Газа на фоне сообщений о жестоких авиационных и артиллерийских ударах на севере анклава, пишет The Guardian. Уточняется, что в воскресенье через южную границу въехало почти три десятка единиц тяжелой техники.

Помимо этого израильские истребители нанесли удары по ракетным установкам в Сирии и объектам «Хезболлы» в Ливане в ответ на более ранние запуски ракет по израильской территории, сообщили израильские военные рано утром в понедельник.

Эти сообщения поступили через несколько часов после того, как Израиль опубликовал фото боевых танков на западном побережье анклава, сигнализируя о потенциальных попытках окружить главный город Газы. На некоторых фотографиях, размещенных в Интернете, также изображены израильские солдаты, размахивающие флагом еврейского государства глубоко внутри сектора Газа. Напомним, что это происходит ровно через два дня после приказа израильского правительства расширить наземные атаки через восточную границу. headtopics.com

В воскресенье информационная блокада, похоже, ослабла. Однако телекоммуникационный провайдер Paltel заявил, что израильские авиаудары снова привели к отключению интернета и телефонной связи в некоторых северных частях сектора Газа, где у ХАМАСа есть командные центры. Отключения серьезно затруднили спасательные операции по оказанию помощи жертвам израильских атак.

Военные также активизировали операции против исламистских группировок на Западном берегу, убивая десятки палестинцев и арестовывая сотни. По сообщениям Министерства здравоохранения Палестины, рано утром в понедельник израильские силы безопасности убили четырех человек во время рейда в оккупированном городе Дженин на Западном берегу. headtopics.com

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