Израиль объявил о расширении наземных операций в Газе

Израиль расширяет операцию в секторе Газа. Масштабы развертывания наземных подразделений будут увеличены в ночь на 28 октября с целью демонтажа террористической инфраструктуры ХАМАС, заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. По его словам, атаки ведутся с воздуха, моря и суши. Вечером 27 октября ЦАХАЛ подверг северную часть Газы массированному артиллерийскому обстрелу.и другие медицинские учреждения в качестве центров управления и контроля.

Аналогичная ситуация и в других больницах в секторе, отметил Хагари. В частности, по его словам, ХАМАС использует для своих атакХАМАС незамедлительно отверг новые обвинения в свой адрес, назвав их "необоснованными". Официальный представитель террористической организации Иссат Аль-Ришк заявил, что этими обвинениями Израиль"прокладывает путь к новой резне" палестинского народа.

Террористы также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа. С тех пор Израиль наносит массированные авиаудары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под контролем ХАМАС. По данным так называемого министерства здравоохранения ХАМАС, в Газе погибло уже более 7 300 человек. Эта информация не может быть подтверждена независимыми экспертами. headtopics.com

ХАМАС освободил двух заложниц, в Газу прибыла помощь, что будет с сектором после войны. DW Новости (21.10.2023) ХАМАС освободил двух заложниц, в Газу прибыла помощь, что будет с сектором после войны. DW Новости (21.10.2023)

После нескольких дней ожидания на КПП Рафах началось движение грузовиков с гуманитарной помощью. Для поддержки всего мирного населения Газы этого не хватит, а будут ли новые гуманитарные поставки, пока неизвестно. Тем временем ХАМАС освободил двух заложниц, но сделка по освобождению 50 человек провалилась.Сергей Мигдаль о планах Израиля, войне с боевиками ХАМАС и ситуации в секторе Газа (16.10. headtopics.com

Эксперт по вопросам безопасности Сергей Мигдаль в беседе с DW рассказал о том, как Израиль будет проводить наземную операцию в секторе Газа. По его мнению, израильские вооруженные силы ждут удобного момента для ее проведения.

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