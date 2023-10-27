Израиль намерен уничтожить ХАМАС и отвергает призыв к прекращению огня

"Мы решительно отвергаем отвратительный призыв Генеральной ассамблеи ООН к прекращению огня. Израиль намерен уничтожить ХАМАС точно так же, как мир разобрался с нацистами и ИГИЛ (запрещена в РФ)".

Накануне Генассамблея ООН приняла резолюцию арабских стран, призывающую к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, передает

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Лидерам ЕС не удалось согласовать призыв к прекращению огня между Израилем и ХАМАСЛидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе не смогли согласовать призыв к прекращению огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Прочитайте больше ⮕

Лидеры ЕС не смогли согласовать призыв к прекращению огня между Израилем и ХАМАСЛидеры Европейского союза (ЕС) на саммите в Брюсселе не смогли согласовать призыв к прекращению огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС, они лишь призвали к «гуманитарным паузам и открытию гуманитарных коридоров» в секторе Газа. Прочитайте больше ⮕

ГА ООН приняла резолюцию по Ближнему ВостокуГенассамблея ООН поддержала резолюцию 22 арабских государств, призывающую к немедленному прекращению огня между Израилем и группировкой ХАМАС. Прочитайте больше ⮕

Al-Arabiya: Израиль предлагал прекращение огня в обмен на всех заложников ХАМАСИзраиль предлагал прекращение огня в обмен на освобождение всех заложников, но движение ХАМАС отвергло это предложение. Прочитайте больше ⮕

Лавров: РФ призывает Израиль и Палестину к немедленному прекращению огняОн напомнил, что создание палестинского государства было «торжественно обещано» палестинцам почти 75 лет назад. Прочитайте больше ⮕

СМИ сообщили об отказе ХАМАС от прекращения огня в обмен на заложниковИзраиль предлагал ХАМАС прекращение огня в обмен на освобождение всех заложников и выдачу тел погибших граждан еврейского государства из сектора Газа, однако палестинское движение отказалось. Прочитайте больше ⮕