Израильский танк выстрелил по машине с гражданскими

Видео удара по автомобилю распространяется в соцсетях, в комментарии к нему указывается, что кадры сняты на дороге Салах ад-Дин, связывающей север сектора Газа с югом.Израильский танк расстрелял машину с гражданскими лицами в секторе Газа во время попытки палестинцев выехать с севера на юг, три человека погибли, сообщили РИА Новости очевидцы.

Ранее о замеченных на окраине Газы танках Армии обороны Израиля сообщило Agence France-Presse. Бригадный генерал Даниэль Хагари – пресс-секретарь ЦАХАЛ –, что за ночь Израиль расширил наземные маневры в секторе Газа и ввел туда дополнительные силы, "включая бронетанковые и инженерные войска, а также артиллерию".

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Израильский танк расстрелял автомобиль с гражданскими в секторе ГазаВоеннослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из танка расстреляли автомобиль с гражданскими лицами в секторе Газа. На кадрах видно, как автомобиль пытается развернуться и уехать, но по нему попадает снаряд из танкового орудия. Отмечается, что в результате инцидента пострадали три человека. Прочитайте больше ⮕

Израильских военных обвинили в расстреле из танка машины с гражданскими в ГазеВ секторе Газа израильский танк расстрелял автомобиль с людьми, пытавшимися проехать к югу от дороги на север Прочитайте больше ⮕

Боевое крыло ХАМАС утверждает, что подбило израильский танк MerkavaВ заявлении, опубликованном в Telegram-канале, боевое крыло ХАМАС — «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — утверждают, что они поразили израильский танк Merkava с помощью управляемой ракеты. Прочитайте больше ⮕

РИА Новости: израильский танк расстрелял в Газе машину с мирными жителямиПо информации очевидцев, три человека погибли. Прочитайте больше ⮕

Боевое крыло ХАМАС в Газе утверждает, что подбило израильский танк MerkavaПредставители движения заявили, что это было сделано в ответ на 'массовое убийство мирных жителей в секторе Газа' Прочитайте больше ⮕

Армия Израиля продолжает вторжение на палестинские территории. Новости. Первый каналКолонна бронетехники, по данным France-Presse, уже на подступах к Газе. РИА Новости со ссылкой на очевидцев передает, что израильский танк расстрелял автомобиль с гражданскими. Прочитайте больше ⮕