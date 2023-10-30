Израиль сообщил о пропуске в Газу 100 фур с гумпомощью за восемь дней

Более 100 грузовиков доставили гуманитарную помощь в сектор Газа за последние восемь дней. Об этом 30 октября сообщил МИД Израиля.

«За последние восемь дней в Газу въехало в общей сложности 108 грузовиков с гуманитарной помощью», — говорится в сообщении министерства с соцсети Х (бывш. Twitter).Днем ранее президент США Джо Байден в ходе очередных телефонных переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху указал на необходимость «немедленного и значительного увеличения потока гуманитарной помощи» в анклав.

Время и деньги: чего будет стоить война для израильской экономики Сколько продлится кризис, никто не знает, но каждый его день оценивается дорого В тот же день издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя правительства США сообщило, что Израиль обязался ежедневно пропускать 100 грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа через границу с Египтом. headtopics.com

7 октября палестинское движение подвергло территорию еврейского государства массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, в секторе Газа число жертв превысило 8,3 тыс. человек, еще 21 тыс. получила ранения. Со стороны Израиля пострадали 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс. Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий. headtopics.com

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