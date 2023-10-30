Израиль обвинили в ударе по турецкой больнице в Газе

Пациенты онкологического отделения «испытали волнение и страх» из-за обстрелов израильской армией окрестностей медицинского учреждения, поделились подробностями в ведомстве. В результате обстрела есть жертвы.

Израиль 7 октября подвергся ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной ХАМАС операции"Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы военного крыла палестинского движения проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь по военным и по мирным гражданам, а также взяли заложников. В Израиле, по информации местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, включая 300 военнослужащих, пострадавшими числятся более 5 тысяч.

В ответ ЦАХАЛ начал операцию"Железные мечи" против ХАМАС в Газе. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам на территории анклава. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа. headtopics.com

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