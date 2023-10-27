Израильтяне глумятся над палестинцами в TikTok. Они шутят про их страдания, бомбежки и нехватку воды

В социальной сети TikTok начали распространяться ролики, в которых израильтяне смеются над людьми в секторе Газа. Авторы контента выставляют притворщицами палестинских матерей, потерявших детей в результате обстрелов, а также шутят про то, что у жителей региона нет доступа к воде и электричеству.

makeup разместила видео, где она смеется над тем, что у жителей сектора Газа нет воды и электричества. В ролике девушка хвастается, что может сходить в душ, в отличие от палестинцев, а также включать свет дома и пользоваться кондиционером. Пользовательница Нойа Коэн в шуточном ролике показала, как женщины в секторе Газа под обстрелами красятся и выбирают аксессуары, чтобы выйти из дома. В других видео блогеры пародируют палестинцев.

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Израильтяне глумятся над палестинцами в TikTok. Они шутят про их страдания, бомбежки и нехватку водыВ социальной сети TikTok начали распространяться ролики, в которых израильтяне смеются над людьми в секторе Газа. Авторы контента выставляют притворщицами палестинских матерей, потерявших детей в результате обстрелов, а также шутят про то, что у жителей региона нет доступа к воде, еде и электричеству. Прочитайте больше ⮕

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